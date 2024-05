Le Tréport. Les balcons d'un immeuble menacent de s'effondrer, les pompiers interviennent

Les pompiers sont intervenus samedi 11 mai vers 10h50 au 44 Quai François 1er au Tréport, pour un risque d'effondrement de balcon d'un immeuble de quatre étages. Il n'y a pas eu de blessé.

Un arrêté de mise en péril pris

La veille, vendredi 10 mai, la gérante de la boutique de prêt-à-porter située au rez-de-chaussée du bâtiment a reçu des pierres tombées des balcons et "se plaint de douleurs" depuis, a précisé le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76). En plus des sapeurs-pompiers, la police municipale et un adjoint au maire se sont rendus sur place. Un arrêté de mise en péril a été pris concernant le magasin.