Rouen. Un Noël pour les enfants malades du cancer à Rouen

Un sapin de Noël joliment décoré trône dans le hall d'accueil. À ses pieds, des paquets cadeaux soigneusement emballés vont bientôt être ouverts, pour le plus grand bonheur de leurs jeunes bénéficiaires. Cet élan de gaieté et de solidarité est à mettre au profit d'un partenaire habituel du centre de lutte contre le cancer : l'association Gefluc Normandie. Celle-ci finance traditionnellement des programmes de recherche contre le cancer et des achats de matériel médical.

À l'initiative de la société Hasbro, spécialisée dans le jouet, cette opération caritative inédite a pu voir le jour pour ce Noël 2017. Le Président régional du Gefluc, Pierre Martin, tient ainsi à féliciter l'entreprise partenaire pour sa "mobilisation autour de ce nouveau projet au bénéfice des enfants malades".

Le sapin et les cadeaux du Noël des enfants malades du Centre contre le cancer - Alexis DELACVIVIER

Ce sont donc une trentaine d'enfants hospitalisés ou d'enfants de parents hospitalisés à qui l'association a décidé d'offrir un Noël.

Rappelons que le Gefluc Normandie accepte aussi les dons des particuliers ou associations partenaires engagés dans la lutte contre le cancer.

