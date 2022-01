Ouistreham. Migrants à Ouistreham : le recours en justice des associations rejeté

Elles réclamaient de meilleures conditions d'accueil pour les migrants de Ouistreham (Calvados). Ce vendredi 15 décembre 2017, les associations avaient intenté un recours pour que l'État, le département et la commune prennent un certain nombre de mesures. Ce dernier a été rejeté par le tribunal administratif de Caen.

Pas d'accès à l'eau ni d'abris

Parmi les demandes des associations qui organisent un grand rassemblement sur le port samedi 16 décembre à 14h30, l'ouverture d'un gymnase pour mettre les migrants à l'abri du froid et des intempéries. "On en réclame un depuis trois mois et la situation se dégrade", explique Michel, membre du CAMO, le Collectif d'aide aux migrants de Ouistreham qui s'est formé cet été. De son côté, le maire de la ville, Romain Bail, refuse catégoriquement d'ouvrir un bâtiment municipal, redoutant de créer ainsi "un appel d'air".

Autre point, "la fermeture des toilettes publics, ils n'ont rien pour se laver à part l'eau du canal ou des bouteilles, extrêmement fraiche car il fait très froid", explique Michel.



Plusieurs fois par semaine, le collectif se relaie pour organiser des repas, distribuer des vêtements et pratiquer des soins. Des distributions par les Restos du cœur devraient bientôt être mises en place également.

1 000 signatures pour la pétition

Après une tentative d'ouverture d'un squat le week-end précédent, et une manifestation de plus de 300 personnes lundi 11 décembre 2017 devant le conseil municipal, l'AG de lutte contre toutes les expulsions a tenté un recours en justice concernant le point d'eau. Le délibéré devrait être rendu jeudi 15 décembre 2017.

Une pétition en ligne a également été lancé et a récolté en quelques jours plus de 1 000 signatures.

