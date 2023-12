Ouistreham. 54 migrants soudanais mis à l'abri par la préfecture du Calvados

Cela faisait des semaines que ces exilés soudanais s'étaient installés le long du canal de l'Orne, à Ouistreham. Après plusieurs dispositifs d'aides d'urgence, notamment avec l'installation d'un accès à l'eau potable et à des sanitaires, ainsi qu'une mise à l'abri d'urgence exceptionnelle durant la tempête Ciaran, c'est un nouveau procédé qui est mis en place par la préfecture du Calvados.

Ce matin du jeudi 7 décembre, un important dispositif de police, gendarmerie, représentants de la préfecture, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était au pied du campement pour une opération d'envergure. Parmi les 150 exilés sur place, 54 ont accepté une mise à l'abri. Trois bus étaient affrétés pour déplacer ces demandeurs d'asile jusqu'aux hébergements prévus dans l'Eure, la Seine-Maritime ou vers Besançon, Clermont-Ferrand, Angers et Angoulême.

Une solidarité nationale et régionale

"Une offre d'hébergement a été proposée aux personnes qui font une demande d'asile dans notre pays. Et ce, grâce à la solidarité nationale et régionale : tous ceux qui souhaitaient quitter le campement aujourd'hui en ont eu la possibilité", explique la préfecture du Calvados. "Jusqu'alors tournés vers l'Angleterre, il a été constaté qu'un certain nombre souhaitaient engager un parcours de demande d'asile dans l'Union européenne", poursuit-elle. Ce sera désormais possible.