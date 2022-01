Caen. Calvados : les Résidences Familiales construisent du bien-être [Publireportage]

Dans les nouveaux locaux des Résidences Familiales 65 rue Charles Coulomb, on étudie, on anticipe et on calcule pour construire du bien-être. "Il faut améliorer la qualité de l'air dans les maisons, réduire les ondes..." explique Joël Laigre.

Pour optimiser chaque projet, la phase d'avant-projet est essentielle : "Nous prenons le temps de recevoir nos clients et d'être à leur écoute pour analyser leurs besoins, les conseiller, leur indiquer les démarches, les coûts à prévoir et ce qu'ils ne doivent pas oublier". Un premier entretien qui dure une ou deux heures selon l'avancement du projet.

" Les Résidences Familiales un constructeur innovant "

Ensuite, le bureau d'étude interne prend le relais pour optimiser le projet. "Aujourd'hui, avec notre partenaire Grdf, nous travaillons essentiellement sur le thermique pour viser des maisons passives." Sur ces problématiques thermiques, les Résidences Familiales maîtrisent déjà les meilleurs outils, comme le Thermibloc: " Nous sommes le seul constructeur de maisons individuels à pouvoir le proposer dans le Calvados. En matière d'isolation thermique ce mode de construction est supérieur à tous les autres, puisqu'il isole par l'extérieur."

Mais le confort dans une maison ne se limite plus à la température : "Notre volonté est de prendre en compte toutes les nuisances, améliorer l'acoustique et la qualité de l'air dans nos maisons." Une stratégie commerciale? "Non, c'est une vraie conviction pour moi, le sujet de l'habitat santé me passionne" conclut Joël Laigre.

Les Résidences Familiales- 65 rue Charles de Coulomb- Mondeville- Tel 02 31 83 70 60

A LIRE AUSSI.

La pollution de l'air intérieur, enjeu sanitaire majeur

Habitat partagé : une première en Normandie d'ici 2018

La Chine envisage l'interdiction des voitures à essence, un pari titanesque