Rouen. La Seine-Maritime et la Manche en alerte orange pour vents violents

Des vents allant jusqu'à 130 km/h près du littoral de la Manche, 100 à 120 km/h sur la partie côtière de la Seine-Maritime. Ce sont les prévisions pour les prochaines heures de Météo France qui a donc décidé ce mercredi 13 décembre 2017 de placer les deux départements en vigilance orange pour des vents violents. Ce "fort coup de vent hivernal associé à des grains orageux marqués nécessite une vigilance particulière durant quelques heures", précise le bulletin de Météo France.

Dans le détail, "une nouvelle perturbation pluvieuse aborde la Normandie cet après-midi avec des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h sur la partie côtière". La situation va ensuite se calmer temporairement dans la soirée, avant une nouvelle perturbation qui va générer des vents encore plus forts. "Elle donnera des pluies soutenues mais brèves, potentiellement orageuses à son passage et mêlées de grésil, avec des rafales de vent notables", précise Météo France.

Jusqu'à 130 km/h

Sur la Manche, les vents devraient atteindre 110 à 120 km/h voire des pointes à 130 km/h près du littoral, et jusqu'à 100 voire 110 km/h dans les terres. Sur la Seine Maritime, les rafales devraient être de 100 à 120 km/h sur la partie côtière, voire plus sur les secteurs exposés. 90 à 100 km/h dans l'intérieur, pouvant atteindre les 100 à 110 km/h vers la Pointe de Caux et sur une frange côtière. L'alerte est valable jusqu'au jeudi 14 décembre 2017 à 6 heures.

