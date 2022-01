Caen. Football (Coupe de la Ligue) : fin de l'aventure pour Caen à Monaco

Le match.

Avec huit changements chacun dans leur équipe de départ, Jardim et Garande les entraîneurs monégasques et caennais avaient décidé d'offrir du temps de jeu à tout leur effectif. Dans ces conditions, les premières minutes sont vouées à l'observation, Caen tentant crânement sa chance sur quelques bribes d'offensives. Monaco est plus piquant dans ses essais et sur une erreur de Sankoh, Lopes accélère et met Carrillo sur orbite pour l'ouverture du score (32e, 1-0). Une prise d'avantage finalement pas illogique, même si cette première période ne restera pas dans les mémoires.

Break tardif mais splendide

La seconde n'offre pas un rythme tellement plus élevé mais Monaco ne souffre pas pour conserver son avance. Au contraire même, les Sudistes manquent successivement deux énormes occasions de break par Diakhaby et Carrillo (62e, 65e). Par manque de réalisme, l'ASM laisse Caen croire encore en son étoile mais Benaglio continue de passer une soirée tranquille dans son but, les Malherbistes ne parvenant jamais à se frayer un chemin jusqu'à la cage locale tandis que Lemar voit son essai raser le montant de Samba (82e). Le clou, c'est finalement Falcao qui l'enfonce de manière superbe, le Colombien lobe Samba de 45 mètres et entérine la qualification des siens (86e, 2-0).

Les buts.

33e : Sankoh plein axe, manque son changement d'aile. Lopes flaire le bon coup, intercepte et créée le décalage plein axe avant de servir Carrillo qui trompe parfaitement Samba.

Monaco : 1- Caen : 0

86e : Nouvelle perte de balle de Sankoh qui profite cette fois à Falcao. Des 45 mètres, le Colombien ajuste un lob superbe sur Samba qui ne peut que constater les dégats.

Monaco : 2- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Leonard

Avertissements : Monaco : Raggi (40e), Caen : Diomandé (24e), Santini (42e), M'Bengue (45e+1)

MONACO : Benaglio, Ragggi (cap), Kongolo, Glik, Touré, Fabinho (Moutinho 71e), N'Doram, Ghezzal, Carrillo (Falcao 76e), Diakhaby, Lopes (Lemar 62e), entr : Leonardo Jardim

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, Diomandé (DaSilva 31e), M'Bengue, Sankoh, Peeters, Delaplace, Avounou (N'Kololo 71e), Kouakou, Santini (Rodelin 46e), entr : Patrice Garande

But : Monaco : Carrillo (33e), Falcao (86e)

