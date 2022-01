Caen. A Caen, cette entreprise décore les centres commerciaux pour Noël

Sapins géants, étoiles lumineuses, bonhommes de neige ... pendant tout le mois de décembre, l'esprit de Noël s'empare des centres commerciaux. Dans le Calvados, les centres Val Saint-Clair et Mondeville 2 sont décorés par une société caennaise : Arckea. "Nous créons nous-même nos collections sur des thèmes différents, que l'on propose ensuite aux centres commerciaux", détaille Christophe Jouvin, directeur de cette société créée en 2011.

Un sapin de 8m de haut

"Christmas Spirit", à l'esprit plutôt scandinave, la décoration plus traditionnelle, ou encore la collection "Frozen", choisie par Mondeville 2 : ce sont les différents styles proposés par la société. "On trouve des pièces de tailles différentes, des éléments au sol ou aériens, il faut une vraie cohérence dans les couleurs". Au centre de Mondeville 2, le sapin de 8 mètres de haut, une grande étoile et un renne de plus de 4m50 attirent l'œil. Au total ce sont 24 600 ampoules Led qui vont clignoter jusqu'au début du mois de janvier.

Penser à Noël toute l'année

"Il faut que tout soit enlevé durant la 1ere semaine de janvier, avant le début des soldes d'hiver", précise Christophe Jouvin. Les membres de la société pensent et vivent Noël, tout au long de l'année. "Finalement notre période creuse, c'est vraiment pendant les fêtes de fin d'année, puisque tout est installé", sourit le directeur. Douze personnes ont été mobilisées pendant deux nuits pour installer les décorations de Mondeville 2. "Durant le mois de janvier, nous partons en Allemagne au salon mondial de la décoration de Noël. C'est là-bas que l'on trouve les tendances de l'année prochaine, les fournisseurs et les nouveaux produits". En février, une nouvelle collection sera en route et l'assemblage des pièces se fera en juillet. L'esprit de Noël ne s'arrête jamais.