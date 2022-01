Le-Havre. Le Havre: le tunnel Jenner fermé pendant un an

Le tunnel Jenner du Havre va être fermé à la circulation du 2 janvier au 15 décembre 2018. Cet ouvrage est un vrai trait d'union entre la ville basse et la ville haute, une artère importante pour la fluidité du trafic routier dans la ville du Havre. Le tunnel n'est plus aux normes de sécurité, des normes renforcées depuis la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc en 1999. Les travaux étaient devenus indispensables et l'agglomération du Havre (CODAH) va y investir 15 millions d'euros.

Un chantier d'envergure

De profondes modifications vont être réalisées dans le tunnel Jenner:

• Refonte complète du système de ventilation pour l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

• Mise aux normes des équipements de sécurité de l'ouvrage (défense incendie, signalisation, réseau de communication…).

• Mise en place d'une structure complète de détection automatique d'incidents.

• Confortement des installations de supervision et surveillance à distance.

• Réorganisation des voies de circulation.

• Reprise des accès en amont et en aval du tunnel.



Après travaux, le tunnel Jenner ne sera plus accessible aux piétons. - CODAH

Tunnel Jenner en chiffres: 680 mètres de long Mis en service en 1956 10 000 véhicules jour le fréquentent

Des déviations pendant les travaux

Durant toute la durée des travaux, entre le 2 janvier et le 15 décembre 2018, le tunnel sera fermé à toutes les circulations. Des déviations seront mises en place pour les véhicules. Pour les piétons un aménagement est réalisé par les rues Général Rouelles et Acacias. Pour les cyclistes une déviation sera installée par la rue Pasteur. De plus, pour les piétons et les cyclistes (en dehors des heures de pointe) une tarification spéciale du tramway sera mis en place entre la place Jenner et le Rond-Point. Le ticket sera vendu 0,50 euro (comme pour le funiculaire) et quatre euros pour dix passages.

