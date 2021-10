Un festival de cinéma Alimenterre pour une prise de conscience

Au programme, trois sessions de projections dans le cadre du Mois des films documentaire.

À 14h30, le documentaire “Dive !” de Jeremy Seigert, ouvre le bal. Inspiré par la mauvaise habitude américaine de gaspiller, le documentaire montre comment le réalisateur et ses amis ont, en fouillant les poubelles de grands supermarchés, sauvé pour quelques milliers de dollars de nourriture comestible et de bonne qualité. (Gratuit)

À 17h, on reste dans le thème avec la projection de trois courts métrages. “Comment nourrir tout le monde”, “Je mange donc je suis” et “Du riz et des Hommes” seront suivis d’une rencontre avec Seydou Ouedraogo, de l’Institut Free Afrique. (Gratuit)

Enfin à 20h, grand moment du festival avec la projection de “Global Steak : nos enfants mangeront des criquets”, suivi d’un débat avec deux enseignants de l’université de Caen. (Entrée 3€)

Pratique. C’est à l’Amphi Daure, campus 1, lundi 21 novembre. Billetterie sur place. Tél. 02 31 56 60 93.