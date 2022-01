Falaise. Falaise : un père accusé d'agressions sexuelles par sa fille de onze ans

Un homme âgé de 56 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (calvados) le jeudi 7 décembre 2017. Il lui est reproché agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant, faits survenus à son domicile de Falaise au sud de l'agglomération.

Il se promène tout nu et touche le sexe de sa fille

C'est au sein de son établissement scolaire que l'adolescente, déprimée, se confie : "Mon père se promène souvent le sexe à l'air devant moi et il a aussi mis la main sur mon sexe" Lui reconnaît le geste sans y voir de mal. "C'était dans la salle de bains, j'ai constaté qu'elle commençait à avoir des poils pubiens alors je l'ai touchée."

Un an de prison ferme requis

Pour la procureure, l'homme a une absence totale de prise de conscience considérant ses actes comme un jeu. Elle requiert un an de prison ferme et 3 ans de suivi judiciaire. L'avocate de la défense rappelle que son client est poursuivi pour un seul et unique geste "se montrer nu devant ses enfants dépend de l'éducation, certains estimant que c'est la nature." Elle admet bien sûr qu'il y a infraction pénale lorsqu'il a touché le sexe de sa fille et que cela était inapproprié :"Mais il y a dans ce genre de délit des situations tellement plus lourdes et plus graves"

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés l'homme écope de 12 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il a obligation de soins et interdiction d'exercer une activité avec des mineurs. Enfin il se voit inscrit dans le fichier des délinquants sexuels.

