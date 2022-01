Caen. Caen : jugée pour non présentation d'enfant, une mère relaxée

Dans un délibéré rendu le mercredi 6 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a relaxé une femme poursuivie pour non présentation d'enfant à une personne étant en droit de le réclamer, ceci à l'audience du mercredi 29 novembre 2017.

Il ne veut plus voir cet enfant qui n'est pas de lui

Parents d'un enfant né en 2005 un couple se sépare en 2013. Jusqu'en 2016 les choses se passent bien, la mère en ayant la garde et le père le droit de visite. Mais soudain l'homme affirme que le petit garçon n'est pas de lui, refuse de le voir et cesse de verser une pension alimentaire. Il ne se soumet pas au test de paternité proposé par son ex-compagne. Quelques mois plus tard il y a revirement et l'homme porte plainte arguant que son ex l'empêche de rencontrer l'enfant. Ils sollicite alors une garde alternée et une dédommagement pour son préjudice moral.

Le tribunal en relaxant la prévenue a suivi la plaidoirie de son avocate décrivant un homme vénal et parlant d'abus de constitution de partie civile.

