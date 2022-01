L'Aigle. Orne: tentative d'atteinte sexuelle avec violence sur une mineure

Mardi après-midi 5 décembre 2017, le tribunal correctionnel d'Alençon a renvoyé un procès en comparution immédiate, car le dossier n'était pas en mesure d'être jugé.

Un homme dans sa chambre

Il s'agit d'une affaire de tentative d'atteinte sexuelle avec violence sur une mineure d'à peine plus de quinze ans, à L'Aigle (Orne). Dimanche matin vers 7h30, de retour de discothèque, un homme âgé de 27 ans passablement éméché a pénétré dans une maison, sans doute pour la cambrioler, mais dans une chambre, il y avait la fille de la famille…

Tentative d'atteinte sexuelle avec violence

L'accusé aurait tenté de l'embrasser, et aurait procédé à des attouchements sur les fesses et le sexe de l'adolescente, qui a eu le cran de résister et de s'enfuir, a expliqué la juge. Des faits que l'accusé a nié lors de l'instruction de l'affaire.

Renvoi de l'affaire

Les expertises (psychologique, gynécologique) ont été effectuées, mais les rapports n'étant pas encore parvenus au tribunal, celui-ci a décidé de renvoyer l'affaire. La procureur a requis un mandat de dépôt de l'accusé, mais il appartiendra au juge de la détention et des libertés d'en décider.