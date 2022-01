Rouen. La filière hydrogène se développe en Normandie

"C'est une technologie pionnière et on la fait avancer." Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président au conseil régional de Normandie, en charge de l'Environnement, de la mer, du littoral et de l'énergie est confiant à l'heure de faire un bilan à mi-parcours de la concertation sur la filière hydrogène. Environ 90 personnes, représentants des collectivités, des entreprises ou des laboratoires se sont réunies lundi 3 décembre 2017 au sein de l'hémicycle du conseil régional à Rouen (Seine-Maritime).

"Les choses avancent doucement et une grande déclaration sur ce sujet interviendra au deuxième semestre 2018 par le président Hervé Morin", a déclaré en ouverture de la matinée, Hubert Dejean de la Bâtie. "On devrait voir notamment se développer un projet de navire école qui fonctionnerait à l'hydrogène dans les ports de Cherbourg (Manche) et de Fécamp (Seine-Maritime)."

Le Mont-Saint-Michel en test ?

S'il y a un domaine qui est particulièrement concerné par l'hydrogène, c'est celui des transports. "On a le programme européen, dans lequel la région Normandie est impliquée, qui va entraîner le développement des stations de recharge", poursuit le vice-président du conseil régional. Pour rappel, 15 stations-service proposant de l'hydrogène doivent être installées en Normandie d'ici la fin 2018.

Hubert Dejean de la Bâtie s'est même avancé en prenant l'exemple de la navette actuellement en place au Mont-Saint-Michel. "C'est une véritable catastrophe, il y a tout à reprendre. On a un système qui pollue et qui oblige les touristes à faire 800 mètres avec leurs bagages." Et d'ajouter : "j'en ai presque honte !" Il entend ainsi encourager le développement d'une navette à hydrogène pour accéder au site touristique, et en faire une vitrine pour la filière énergétique normande.

