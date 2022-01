Jubilatoire. Dany Boon va fêter ses 25 ans de scène au Zénith de Rouen

Suite à son dernier one-man-show en 2012 Trop stylé, c'est le grand retour sur scène de l'humoriste Dany Boon après cinq ans d'absence. Ce nouveau spectacle, dont la tournée commence à peine, célèbre les 25 ans de carrière de l'humoriste. Toujours aussi populaire, il présente à la fois un palmarès de nouveauté et puise dans son répertoire pour interpréter d'incontournables sketchs qui ont fait sa renommée: le Kway, Faut lire, ou la Poste!

Prendre de la hauteur

L'humoriste s'inspire des nouvelles divisions territoriales pour donner un titre à son nouveau spectacle: Dany de Boon des Hauts de France. Natif d'Armentières, ce ch'ti fier de ses racines, qui s'est rendu célèbre par l'accent du Nord qu'il caricature à la perfection, fait de la dérision sur cette nouvelle mesure politique. Il s'offre une particule et s'interroge sur le gentilé des habitants des Hauts de France: "devra-t-on les appeler les hautains? Et la Belgique sera-t-elle le royaume du dessus des Hauts de France?" Sketch phare, les Hauts de France donnent le "la" et annoncent un nouveau spectacle désopilant.

Un charismatique clown

Si Dany Boon enregistre toujours une telle popularité, c'est grâce à sa simplicité, à son charisme unique, ses mimiques clownesques et son humour bon enfant. Ne cédant jamais à l'attrait de la vulgarité, Dany Boon cultive en effet un humour familial. Dans ses sketchs, il dénonce l'absurdité de nos sociétés: la mauvaise foi d'un assureur, les jeunes qui ne savent plus communiquer et nous livre aussi quelques épisodes revisités de sa biographie personnelle comme ses débuts d'humoriste dans un bar avec pour seul public des ivrognes. Composé à l'aide de sa femme Yaël Boon et mis en scène par Isabelle Nanty, ce spectacle attendu, dont la tournée commence tout juste, promet déjà de belles surprises.

Pratique. Mercredi 13 décembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 49 à 58 €. www.citylive.trium.fr

A LIRE AUSSI.

Théâtre à l'Ouest à Rouen : une programmation source de bonne humeur

Le one-woman-show d'Amaïa, une véritable Pièce unique à Rouen