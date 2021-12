Caen. Calvados : elle voulait "planter" son ex, elle est condamnée

La femme âgée de 45 ans qui avait tenté de poignarder son ex-compagnon en juillet dernier à Caen (Calvados) a été reconnue coupable, après délibéré, par le tribunal de grande instance de Caen.

"Si je pouvais je le planterais !"

Ce jour là, elle s'introduit dans l'appartement de son ex compagnon, se saisit d'un couteau dans la cuisine et lui déclare : "Je vais te crever !" C'est réfugié dans les toilettes que l'homme appellera les secours. En en sortant, il reçoit un violent coup de pied dans la cuisse. Devant les policiers, la femme persiste et signe : "Si je pouvais je le planterais !"

L'avocate de la défense avait insisté sur le fait que la prévenue était harcelée par l'homme et poussée à bout. Elle avait ajouté que durant la scène sa cliente ne l'avait pas blessé avec le couteau. Au vu de ces éléments la relaxe avait été sollicitée.

Reconnue coupable

Le délibéré est tombé : la prévenue est reconnue coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et se voit condamnée à 4 mois de prison avec sursis.

