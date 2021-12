Caen. Open de tennis de Caen : deux vainqueurs de la Coupe Davis dans le tournoi

Viendront-ils avec le saladier d'argent ? Richard Gasquet et Jérémy Chardy, tous deux membres de l'équipe de France de Coupe Davis, sacrée dimanche face à la Belgique, sont attendus sur le court de l'Open de tennis de Caen (Calvados), qui se déroule du dimanche 10 au mercredi 13 décembre 2017. "C'est une possibilité à ne pas exclure ...", répond mystérieusement Arnaud Guimard, chargé de mission à l'Open de tennis.

Un accueil de champions

A 30 ans, Jérémy Chardy, 78e à l'ATP et 8e joueur mondial, participe pour la première fois à l'Open de Caen. Il pourra compter sur l'expérience de son équipier en équipe de France, Richard Gasquet. Vainqueur par deux fois du tournoi, en 2012 et 2014, le 31e mondial a l'un des plus beaux revers du circuit. Une chose est sûre, le public saura accueillir comme il se doit les deux récents vainqueurs de la Coupe Davis et les organisateurs du tournoi prévoient des surprises.

A LIRE AUSSI.

Open de tennis de Caen : découvrez les joueurs de la 11e édition