Nouveau single de Madonna à découvrir ici !

Le nouvel album de Madonna était prévu pour le printemps. Sortira-t-il finalement plus tôt ? Le premier extrait de ce nouvel opus s'est retrouvé inopinément sur le net et suscite l’intérêt de tous les fans partout sur la planète de la grande prêtresse de la pop mais pas seulement. Pour cette nouvelle production, Madonna a décidé de s’offrir les talents de dj de Martin Solveig. On reconnaît bien sa touche dans ce premier single, découvrez "Give me all my Love" ci-dessous.