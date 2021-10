La mulette perlière menacée dans le Sarthon ?

L’association Faune et Flore de l’Orne dénonce un « mauvais coup au Sarthon . La rivière est en « arrêté de Biotope » depuis 1992, en zone « Natura 2000 » … elle accueille la « mulette perlière », une espèce de moule protégée au niveau européen, que l’on ne trouve plus qu’en 3 endroits dans l’Orne … le parc naturel régional Normandie Maine a mis en place des contrats de restauration-entretien de la rivière … mais la carrière qui est située à sa source, à Roupperoux, est autorisée à se creuser encore plus profond… « Oui ou non le SAGE, le SDAGE, Natura 2000, les Arrêtés de Biotope, le programme « Life » servent-ils à quelque chose ? … s’interroge l’association … qui conclue : « nos élus édictent des lois, des textes réglementaires : nous nous devons de les faire Appliquer » fin de citation.