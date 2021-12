Caen. Un nouveau local pour les jeunes du quartier Saint-Jean-Eudes

Le nouveau local accueillant depuis octobre, les adolescents âgés de 11 à 17 ans du quartier Saint-Jean-Eudes, à Caen (Calvados), a été inauguré vendredi 24 novembre 2017. Léandre Geffine, coordinateur du secteur enfant/jeunesse du local, souligne que l'idée est non seulement de "compléter l'action associative, mais également de favoriser l'éducation au sens large du terme, de ne pas seulement proposer un service, mais participer aussi à l'apprentissage de la vie des jeunes et pouvoir faire des choses ensemble".

Une fresque murale peinte pour l'occasion

Un graff, a été réalisé par les jeunes pour l'inauguration, dans le cadre du Projet Educatif Global financé par la Ville de Caen. Le projet pictural a été mené par Jérôme Lefèvre, issu du collectif de graffeurs Aero. "À l'issue d'un brainstorming, l'échange s'est arrêté sur le thème de l'exploration, plus spécifiquement la mer et les pirates", explique l'artiste.

"J'aime accueillir, échanger et être à l'écoute des jeunes...", exprime Sofiane Tahraoui, animateur secteur jeunesse. Les activités proposées visent à favoriser l'accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives. Les projets sont diversifiés et revêtent la forme d'une visite au musée Grévin, de séances "Soccer" (football), ou de sorties "Laser game" etc.

Pratique. Local Jeunes Saint Jean Eudes38 avenue du calvados14000 CAENRenseignements au 02 31 53 06 23

