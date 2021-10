Journée de la sécurité routière à Condé sur Noireau

La sécurité et la prévention routière sont à l'honneur aujourd'hui à Condé sur Noireau. La mairie, aidé par de nombreux partenaires comme la gendarmerie et les pomiers, proposent de découvrir ou redécouvrir les règles de bon-sens quand on utilise la route, que l'on soit piéton, cycliste ou conducteur.

Utilisez les différents simulateurs mis à disposition pour évaluer les temps de réaction que l'on a quand on est fatigué ou en état d'ébriété.

Entrée gratuite entre 16h et 18h, place du marché couvert.

Ecoutez Yveline Lenepveu nous présenter cette journée: