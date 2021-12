Hors Normandie. Sia célèbre l'esprit de Noël dans Santa's Coming for Us

La vidéo s'ouvre avec l'actrice Kristen Bell, en noir et blanc, en train de chanter. Après le premier verset, la couleur inonde l'écran et le rythme devient entraînant.

Sia a invité plusieurs personnalités à fêter Noël dans son clip. Aux côtés de Kristen Bell, on retrouve son mari, l'acteur et réalisateur Dax Shepard, mais aussi les comédiens J.B. Smoove ("Larry et son nombril"), Caleb McLaughlin ("Stranger Things "), Henry Winkler ("Happy Days"), Wyatt Oleff et Sophia Lillis, tous deux récemment aperçus dans le film "Ça".

Dans les bacs depuis moins d'une semaine, "Everyday Is Christmas" est composé de dix titres inédits, co-écrits par l'auteure-compositrice et interprète australienne et Greg Kurstin, son collaborateur de longue date.

A LIRE AUSSI.

En attendant la suite de "La Reine des neiges", Disney dévoile un spin-off centré sur Olaf

Les disques de Noël 2017 : Sia, Elvis Presley, Gwen Stefani, Hanson...