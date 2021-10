Pour réussir le jour J : anticipation, rigueur et bonheur !

“Le temps idéal nécessaire pour préparer au mieux le plus beau jour de votre vie est d’une année” avance Carine Duprey de la société Fêtes un vœu. Il convient de commencer par ce qui conditionne en premier lieu l’événement, à savoir les réservations. Tout d’abord, les lieux : la salle de réception, le lieu de culte s’il y en a un, la mairie, surtout pour le délai de publication des bans.

N’oubliez pas les alliances !

Ensuite, il ne faut pas oublier l’ensemble des prestataires. Traiteur, fleuriste, photographe et animateur apporteront chacun leurpierre à l’édifice. Ces réservations doivent être prises au plus tard six mois avant le jour tant attendu. Une fois le cadre fixé, le plus gros du travail est effectué, reste la partie personnelle, généralement plus agréable à gérer. Quoique… Au cours des six mois précédant le mariage, les fiancés doivent choisir leur tenue, ce qui n’est pas nécessairement une mince affaire. Mais sachez, Messieurs, que le côté peut-être pointilleux de Mademoiselle saura produire son effet lors de la cérémonie. Autre choix important, les alliances… et les témoins bien entendu. Enfin, que serait un mariage s’il n’était pas annoncé de longue date ? En envoyant les faire-part quatre mois à l’avance, vous devriez éviter les mauvaises surprises et pallier de possibles absences de vos proches.

La préparation d’un mariage est minutieuse. Tel un château de carte, un élément omis peut mettre à mal l’intégralité de la construction. Il est donc capital de s’assurer de bien avoir validé et confirmé toutes les prestations.