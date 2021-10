C'est parti pour la salon du mariage de Caen

Autant de possibilités qui sont offertes aux futurs mariés en un week-end à Caen, à l’occasion du salon du mariage et de l’événementiel, ces vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre.

5.000 visiteurs attendus

Sept défilés seront proposés au public (lire ci-dessous) et plus d’une centaine d’exposants seront présents sur 1.400 m2 pour répondre aux interrogations des visiteurs. "29 corps de métier sont représentés", précise Kouny Organisation, à l’origine de l’événement qui signe cette année sa douzième édition. "C’est le salon le plus important de Normandie". En 2011, il avait attiré 4.500 visiteurs. Sur cette même année, la France avait enregistré 241.000 mariages dont 340 à Caen. Au 31 octobre dernier, les élus de la capitale régionale avaient uni 299 couples.

Les défilés

A l’occasion du salon du mariage de Caen, sept défilés sont organisés pour les visiteurs afin qu’ils puissent découvrir les nouvelles collections et les tendances 2013 dans la tenue des futurs mariés.

Plus de 80 modèles de robes seront notamment présentés au public. Rendez-vous pour les défilés vendredi 9 novembre à 17h15 et samedi 10 novembre et dimanche 11 novembre à 11h15, 15h et 17h15.

Pratique. Salon du mariage et de l’événementiel vendredi 9 (de 16h à 20h), samedi 10 et dimanche 11 novembre (de 10h à 19h) au Parc des Expositions de Caen, hall 2. Tarif. 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit. www.salondumariagecaen.com.