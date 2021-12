Caen. Coquillages, sapins et jouets : les contrôles anti fraudes renforcés dans le Calvados à l'approche des fêtes

Les fêtes de Noël approchent à grand pas et avec elles s'annonce un pic de consommation de certains produits. Et pour éviter les fraudes et rassurer les acheteurs, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Calvados annonce six semaines d'enquêtes et contrôle renforcés jusqu'à la mi-janvier.

Contrôle sur la sécurité des jouets

Cette grande opération vise les secteurs particulièrement concernés par les fêtes: la production et commercialisation de coquillages, celle de gibier et tout particulièrement du sanglier ainsi que la fabrication de produits traiteurs festifs. Les marchés généralistes ou de Noël mais aussi les lieux de vente classique seront dans le viseur des inspecteurs.

Une attention particulière sera aussi portée sur le respect des règles de sécurité des jouets ou encore des articles de décoration. Même les sapins seront inspectés sur la sécurité mais aussi leur provenance.

L'an dernier, 150 visites de ce type avaient été effectuées. Elles avaient mis en lumière des défauts de conservation de certains produits alimentaires, des étiquetages et informations trompeuses mais aussi des soucis de conformité sur les produits cosmétiques vendus sur certains marchés de Noël.

