Caen. La bonne table caennaise de la semaine : La Cuillère Jaune

Un peu de Bretagne en plein centre-ville de Caen (Calvados). C'est possible au 17 rue de l'Oratoire. La crêperie La Cuillère Jaune vient de changer de propriétaire et propose des galettes et crêpes de toutes sortes.

Le restaurant est tout neuf avec une décoration épurée. L'atout charme est bien évidemment le patio, chauffé pour l'hiver, et certainement très agréable au printemps et en été pour manger au soleil.

Des galettes originales

Au niveau des plats, les amateurs de galettes et de salades ne seront pas en reste. La formule du midi propose pour 10,50€ une galette complète au choix (jambon, emmental, champignon, oeuf ou andouille) avec une crêpe classique (beurre, sucre, confiture ou chocolat maison). Les plus aventuriers peuvent tester les galettes originales. Parmi elles, la Normande (andouille, pommes, camembert), la Norvégienne (saumon, fondue de légumes, crème d'aneth) ou la Seguin (chèvre, lard, oignon et noix). Des salades et des omelettes complètent l'offre.

Pour la touche sucrée, les crêpes gourmandes éveillent vos papilles. Au choix: la créole (ananas rôti aux épices, sorbet citron vert et noix de coco râpée), la spéciale Cuillère jaune (pomme, pain d'épice, caramel beurre salé et glace caramel) ou encore la choco-banane.

Pour compléter le tout, le service est rapide et agréable, idéal pour une pause déjeuner.

Pratique. La Cuillère Jaune, 17 rue de l'Oratoire. 02 31 50 19 94. Ouvert du lundi au samedi.