Échauffour. Normandie : des fidèles venus du monde entier célèbrent le bicentenaire des Soeurs de l'éducation chrétienne

Il y a aujourd'hui 200 ans: le 21 novembre 1817, Louis Lafosse, curé de la petite bourgade d'Echauffour, près de Gacé (Orne), tout juste libéré de prison pour avoir préféré le Clergé à la Révolution Française, donnait pour mission à quatre jeunes religieuses: d'éduquer les jeunes filles. La " Congrégation des soeurs de l'Éducation Chrétienne " venait de naître.

Elles éduquent des filles du monde entier

Depuis, ces soeurs ont été jusqu'à 469 dans les années 1960, à travers la planète entière: du Bénin aux États-Unis, en passant par l'Irlande et ailleurs…

Retour aux sources

Ce 21 novembre 2017, des centaines de leurs élèves, éduquées par elles, venues spécialement des quatre coins du Monde, se sont retrouvées à Echauffour … comme Thérèse Tououegnou, retraitée de la banque, venue du Bénin, en Afrique de l'Ouest:

Tévia Maria Léocadie, aujourd'hui psychologue, a elle aussi été éduquée par les soeurs de l'éducation chrétienne, autre béninoise à avoir tenu à faire le déplacement jusqu'à Echauffour:

Ces " Soeurs de l'Éducation Chrétienne " ne sont désormais plus que 67, à travers la planète. Dans notre région, elles sont toujours installées dans l'Orne à Flers, Tinchebray, et Argentan. Ailleurs en France à Lille et à La Bassée (Nord) et à Saint Maur des Fossés (Val de Marne).