Colombelles. Héloïse, la nouvelle star de N'oubliez pas les paroles est Normande

Depuis la fin du mois d'octobre 2017, elle règne en vrai Maestro sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, l'émission phare de Nagui diffusée sur France 2. À seulement 19 ans, Héloïse, originaire de Colombelles et étudiante à Caen (Calvados), enchaîne les victoires et affiche ce lundi 20 novembre 2017 quelques 142 000 € de gain.

Amatrice de la scène

Il faut dire que pour la jeune femme, "la chanson française, c'est une vraie passion. Mes parents m'ont baignée dedans depuis toute petite", confie-t-elle. Après un premier échec au casting, Héloïse s'est entraînée à fond, écoutant en boucle les tubes d'Aznavour ou Michel Delpech pour devenir incollable sur le répertoire de l'émission. Une technique qui s'est avérée payante. "La première fois, j'étais tétanisée pendant les sélections. La deuxième, j'y suis vraiment allée en mode je suis au karaoké avec les copines."

Arrivée sur le plateau, l'apprentie chanteuse reconnaît que "c'est assez impressionnant au début, mais au fur et à mesure on se prend au jeu et on oublie les caméras, sourit-elle. Et c'est juste trop trop cool." De plus en plus à l'aise, elle va même un jour jusqu'à enlever ses talons en pleine émission pour cause de mal de pied. Un peu de trac, quelques fous rires, de la fatigue mais surtout "beaucoup de bonheur"… Le cocktail de son passage sur le plateau risque de la marquer pour très longtemps.

Et celle qui croit en sa "bonne étoile" pourrait aller encore plus loin dans l'émission. Fan de comédie musicale - l'un de ses meilleurs souvenirs sur le plateau reste son interprétation de Résiste - et amatrice de la scène, la jeune étudiante en Arts du spectacle espère que son passage chez Nagui augure d'une belle carrière sur les planches, et pourquoi pas en musique.

A LIRE AUSSI.

L'émission "N'oubliez pas les paroles !" en casting en Normandie

Pierre-Emmanuel Barré quitte France Inter pour un sketch pro-abstention refusé