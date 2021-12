Hérouville-Saint-Clair. UNSS. Le Cross-country s'invite à Hérouville-Saint-Clair

Ils seront sur la ligne de départ mercredi 29 novembre 2017 pour le cross-country organisé par le district de Caen Nord, en collaboration avec le service départemental UNSS. Environ 900 licenciés UNSS étaient présents l'an dernier pour l'étape départementale de cross-country au château de Beauregard à Hérouville. Réunissant pas moins de 30 collèges et 13 lycées pour environ 550 garçons et 350 filles en 2016. Étape entre le Cross scolaire du département et le championnat académique qui aura lieu à nouveau à Hérouville-Saint-Clair mi-décembre, les qualifications coûtent cher. Les 15 premières équipes par département seront qualifiées ainsi qu'un prorata des participations.

Six courses au programme

Et si une majorité de non-licenciés en club d'athlétisme y participent, les compétitions UNSS sont pourvoyeurs de fête, d'engouement et de partage autour du sport. Six courses avec une distance différente selon la catégorie ainsi que des animations de citoyenneté sont au programme. Les benjamines ouvriront le bal dès 14h30 sur une distance de 1,970 km. Suivront ensuite les benjamins/minimes filles, les minimes garçons, les cadettes/juniors filles, les cadets et pour clôturer la journée, les juniors garçons avec la plus grande boucle. À vos marques, prêts, partez!

