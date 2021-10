Hockey sur glace : les Drakkars enchaînent à Briançon

Malgré les 11-0 et 11-1 encaissés contre Rouen et Dijon, le Hockey Club de Caen a réalisé un premier tiers de championnat plutôt positif, dont le bilan comptable est bien supérieur à celui de la saison dernière. Les Drakkars comptent virtuellement huit points, deux leur ayant été délivrés sur tapis vert après le match contre Gap, ce qui leur ferait occuper la neuvième place du classement. Samedi 5 novembre, ils ont décroché un succès d'envergure chez le troisième de Ligue Magnus, Briançon (1-2).

Se rapprocher des playoffs

"C'est surtout la manière qui était très positive, retient leur entraîneur Bertrand Pousse. On les a pressés d'entrée, ils étaient réduits à nous attendre car ils n'ont pas pu développer leur jeu." Caen a logiquement trouvé la faille dans le troisième tiers-temps par Joe Buicko avant de concéder l'égalisation quatre minutes plus tard. C'est en prolongation que les visiteurs sont parvenus à faire la différence par leur défenseur Dusan Brincko. Disciplinés – ils n'ont pris que six minutes de pénalité – et respectueux des consignes, les Caennais tiennent leur match référence et ont abordé la trêve l'esprit libéré. Après quinze matchs en huit semaines, ils ont pu profiter d'un repos mérité pendant quelques jours. De quoi aborder dans les meilleures conditions la réception cruciale de Neuilly-sur-Marne, samedi 19 novembre. Entre ce match et celui contre Epinal la semaine suivante, le HCC peut faire un grand pas vers le maintien et les play-off.