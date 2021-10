A Caen, le sport comme solution de réinsertion pour les SDF

“La journée d’animation multi-activités organisée dernièrement par l’association d’insertion “Cap Sport” a été un succès. Les hébergés du foyer ont fait valoir leur souhait de renouveler l’expérience. Mais il nous fallait des animateurs qualifiés capables de mener les activités”, résume Martine Valtier, animatrice au village.

Un jeudi sur deux, deux anciens sans domicile fixe organiseront des activités physiques sur place et des sorties, grâce au matériel et aux véhicules prêtés par Cap Sport. “Nous voulons créer du lien social, bien sûr, mais aussi redonner l’envie de bouger, de sortir. On n’apprend rien, on leur rappelle ce qu’ils savent faire.”

A Cap Sport, on voit déjà plus loin : “Si cela fonctionne bien, nous serons présents une fois par semaine. Nous parvenons à construire quand les participants sont assidus. A terme, d’autres foyers pourraient rejoindre la Cotonnière et partager cette expérience”.