Rouen. Margaux Bruxelle est Miss Rouen 2018

C'est elle qui a convaincu le jury, composé de partenaires de l'événement, et le public, samedi 19 novembre 2017. Chacun comptait pour la moitié de l'élection. Et c'est le charme de Margaux Bruxelle, 18 ans qui a été récompensé. Elle est désormais Miss Rouen 2018. La jeune femme est actuellement étudiante en première année pour préparer un diplôme en comptabilité et gestion. Sportive, elle a notamment pratiqué l'escalade, la musculation, la natation et la boxe.

Margaux Bruxelle représentera la ville sur de nombreux événements tout au long de l'année, notamment pour l'ouverture de la prochaine foire Saint-Romain. Laurine Lemonnier, 17 ans, l'accompagnera régulièrement comme première dauphine.