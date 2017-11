Miss Rouen 2018 : découvrez les candidates [photos]

Douze jeunes filles vont défiler, samedi 18 novembre 2017, à la Halle aux toiles à Rouen (Seine-Maritime) pour le concours de Miss Rouen 2018.

Les 12 prétendantes au titre ont été sélectionnées après un casting parmi plus d'une vingtaine de candidates. Elles vont défiler, samedi 18 novembre 2017, à la Halle aux toiles de Rouen (Seine-Maritime), en robe de soirée, robe de mariée et différentes créations. Un jury composé des partenaires de l'événement votera pour la plus élégante. Un vote qui compte pour 50% de la décision, le reste est laissé au public.

Pas de critère physique

Aucun critère physique n'est imposé pour le concours de Miss Rouen, contrairement à certains autres concours. "Miss Rouen se démarquera par son dynamisme, sa motivation, son sourire et son expression au micro", explique Valérie Blond, l'organisatrice de l'événement. La gagnante représentera la ville dans toute une série d'événements dans le courant de l'année 2018.

