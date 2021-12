Caen. Calvados : l'agresseur porte plainte pour agression

Mercredi 15 novembre 2017, un Afghan âgé de 29 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violation de domicile et violences commises le mercredi 11 janvier 2017 dans l'agglomération.

S'est-il introduit dans l'appartement pour en découdre?

Ce soir-là vers 19h, les policiers trouvent l'homme qui vient de les appeler le visage ensanglanté et le dirige vers le CHU où deux jours d'incapacité totale de travail lui sont prescrits. À l'endroit de l'intervention, une grosse tache de sang s'étale devant un appartement dont le locataire est placé en garde à vue. Ce dernier porte des traces de coups. Il explique que l'homme s'est introduit chez lui avec des intentions belliqueuses et qu'un échange musclé a eu lieu. Il ajoute qu'il s'agit de l'ex compagnon de son amie.

Harcèlement constant

Et l'homme de raconter : "Nous sommes constamment harcelés. Il sature le téléphone de ma compagne, sonne régulièrement à l'interphone, dort dans sa voiture sous nos fenêtres, crève nos pneus, pousse des cris, profère des injures." Ses dires sont corroborés par la jeune femme et le voisinage. Le prévenu admet venir souvent mais seulement pour voir son fils. Ce jour-là, il affirme ne pas avoir pénétré chez son rival et avoir été attaqué sur le palier. Mais face à l'appartement dévasté, il n'a aucune explication à fournir.

Situation irrégulière

Même si l'asile politique ne lui a pas été accordé, l'homme vit en France depuis 9 ans. Il a déjà été condamné pour violences et outrages. Le ministère public requiert 2 mois de prison avec sursis, une interdiction de contact et une amende de 150 euros pour violences. L'avocat de la défense sollicite la relaxe pour la violation de domicile car rien ne prouve qu'il a passé la porte. Il rappelle que les violences ont été réciproques.

L'homme se voit relaxé pour la violation de domicile et condamné à 100 euros d'amende.

