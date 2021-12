Hors Normandie. Les camping-car et les véhicules de loisirs sont à l'honneur à Lisieux

Dès jeudi 16 novembre 2017 et jusqu'à dimanche 19 novembre 2017 participez au salon du camping-car et des véhicules de loisirs au parc des Expositions de Lisieux, de 10h à 19h.

Vous désirez vendre ou acheter un camping-car ? plus de 100 modèles vous attendent : du plus petit au plus luxueux en passant par le plus fonctionnel et ce à tous les prix, en neuf et occasion.

Alexandre Lefebvre, l'organisateur de l'événement au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Salon camping-car et véhicules de loisirs à Lisieux

Entrée : 2€

Parking : gratuit.

Plus d'infos sur lisieux-tourisme.com