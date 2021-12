Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen assurent l'essentiel face à Lyon

Après dix jours sans match, les Dragons de Rouen ont renoué avec la Saxoprint Ligue Magnus et avec la victoire ce mardi 14 novembre 2017 en s'imposant sur leur glace de l'Ile Lacroix face à Lyon. Score final : 6-4.

Une rencontre qui prend rapidement un bon chemin car après seulement deux minutes de jeu, Nicolas Deschamps débloque le compteur rouennais en supériorité numérique et sur l'engagement qui suit, Petr Hubacek s'infiltre dans la défense lyonnaise pour aller glisser le palet au fond des filets pour le 2-0 19 secondes plus tard. Ensuite, il faut attendre la 15ème minute pour que les Jaunes et Noirs enfoncent le clou une nouvelle fois par Nicolas Deschamps (3-0). Les deux équipes ne rentrent pas au vestiaire sur ce score car les Lyonnais réagissent en réduisant la marque à moins de deux minutes du buzzer par Jaka Ankerst (3-1).

Petite frayeur en fin de rencontre

Le deuxième tiers démarre de la même manière que le premier avec un but rapide inscrit par Loïc Lampérier sur un nouveau caviar de Marc-André Thinel, très en jambes lors de ce match (4-1). Malgré ce but, les joueurs de Fabrice Lhenry développent un jeu plus brouillon et peinent à sortir de leur zone défensive. Mais ils parviennent tout de même à augmenter l'écart par Chad Langlais d'un tir lointain (5-1). L'abnégation lyonnaise paye et c'est logiquement que Fabien Kazarine réduit le score à 5-2.

Puis 5-3 au début du troisième tiers par l'intermédiaire de David Labrèque, qui redonne l'espoir à des Lyonnais complétement revenus dans le match. Les Rouennais se font même peur quand David Labrèque part seul en break pour inscrire le but du 5-4 alors que les Normands évoluent en double supériorité numérique. Un espoir de courte durée puisque Nicolas Deschamps réalise le coup du chapeau 24 secondes plus tard pour le 6-4.

Statu quo en tête du classement puisque les autres équipes du Top 4, Grenoble, Bordeaux et Gap ont tous remporté leur match, les Dragons restent donc à la 2ème place.

