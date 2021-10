Coupe de France : Les Bas-Normands bien servis !

Reparti en plusieurs groupes, ce tirage au sort du 7e tour conditionne bien souvent d'éventuels exploits. Avranches (CFA) déjà loti de Lamentin (GUA) depuis hier soir, restait à connaitre les menus de Alençon (DH), Mondeville (CFA2) et Cherbourg (Nat). Et le moins l'on puisse dire, c'est que rien ne sera impossible certes, mais rien ne sera aisé non plus.

Pour l'US Alençon (DH), le sort a été plutôt clément puisque les Ornais recevront l'US Changé, autre club de Division d'Honneur de la Ligue du Maine actuellement classé 6e. Un adversaire donc, à la portée des alençonnais de Julien Daniel.

Le second sorti du chapeau est l'US Mondeville qui était d'ailleurs dans le même groupe qu'Alençon et qui pouvait rencontrer Le Mans et Guingamp. Les mondevillais devront patienter pour se frotter aux professionnels puisqu'ils devront aller chercher leur billet chez un adevrsaire bien connu des normands en CFA2 puisqu'il s'agit de La Montagnarde. Un déplacement toujours compliqué à négocier pour les hommes de J.-F.Péron.

Enfin l'AS Cherbourg (Nat),sera lui aussi en déplacement mais là encore, le sort a été clément avec les manchois puisqu'ils se rendront à Chauray, une équipe de Division d'Honneur de la Ligue du Centre.



Les quatre représentants connaissent donc l'ampleur des tâches à surmonter les 19 et 20 novembre prochains.

Le tirage des bas-normands :

Alençon (DH)- Changé (DH)

La Montagnarde (CFA2)- Mondeville (CFA2)

Chauray (DH)- Cherbourg (Nat)

Le Lamentin (Guadeloupe)- Avranches (CFA)