Coupe de France : Avranches au 8ème tour

Les Avranchinais auront donc réussi le coup parfait cette nuit en Guadeloupe. Un superbe voyage, un groupe assurément solidifié par cette vie commune et surtout, le plus important, une qualification largement assurée pour le 8e tour. Après une entame équilibrée et rythmée, les protégés du président Guérin trouvent le chemin des filets dès la 24e minute grâce à Charle Masiala. Evolucas ne baisse cependant pas les bras mais la demi-heure de jeu arrivant, le match tourne totalement à l'avantage des métropolitains. Un but refusé de Vauvy (33e), puis un penalty manqué de Guyonnet (34e) précèdent le but du break, cette fois validé de Thomas Vauvy (38e). 0-2 à la pause, Avranches doit rester concentré mais le chemin s'est clairement ouvert. L'Evolucas Lamentin tente le tout pour le tout au retour des vestiaires mais le bloc manchois reste bien solide. Le temps file en faveur des visiteurs qui vont définitivement boucler les destinées du match à un quart d'heure du terme par Thomas Deparmentier (3-0, 76e). Dès lors, les "Gwadas" lâchent prise. Thomas Vauvy ajoute un 4e but (83e) avant que Thomas Deparmentier ne viennt boucler les débats dans la foulée (86e). Une qualification maîtrisée pour Avranches qui sera bel et bien au rendez-vous du 8e tour. La Manche pourrait donc être le seul pourvoyeur de qualifiés puisque Alençon et Mondeville ont été éliminés respectivement par Changé et La Montagnarde. Seul Cherbourg est sur le pont cet après midi dans le Centre de la France pour y défier Chauray, une formation de DH.