Courseulles-sur-Mer. Calvados : les violences conjugales étaient-elles réciproques ?

Mercredi 8 novembre 2017 un homme âgé de 38 ans était jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences conjugales. Les faits remontent au mois de mars dernier et ont été commis à Courseulles sur mer au nord de l'agglomération.

La dispute dégénère en coups

L'origine de la dispute est un coup de fil reçu par l'homme qui déplaît à son épouse au point qu'elle s'empare du téléphone pour le plonger dans l'eau. La réaction du mari est violente. Il la frappe à la tête, au visage, la jette au sol et tente de l'étrangler. Pour se défendre elle le griffe et le mord. Lui aura un jour d'incapacité totale de travail, elle six (lésions au crâne, à la mâchoire, au cou, auxquelles s'ajoute une grande détresse psychologique) La somme de 3000 euros est sollicitée en réparation.

"Elle me fait peur"

Le couple, parents d'un enfant en bas âge, s'est marié en 2013 au Maroc pays d'origine de la femme. Ce n'est qu'en 2015 qu'elle le rejoint en France. Alors peu à peu leurs rapports se délitent. À la barre le prévenu reconnaît l'avoir tapé ce jour-là mais pour se défendre et sans la projeter au sol "C'est elle qui est violente, elle a déjà failli me crever un oeil en me lançant un verre en pleine figure. Elle me fait peur. Mais je suis un homme je ne me vois pas porter plainte."

Couple pathologique

La procureure décrit un couple pathologique où les violences se sont inscrites au point d'être banalisées. Néanmoins, elle doute au regard de la carrure du prévenu d'avoir affaire à un homme battu, d'autant plus que son casier judiciaire atteste de faits de violence. Elle requiert 10 mois de prison avec sursis ainsi que des soins en addictologie, l'homme ayant tendance à boire même s'il affirme avoir arrêté.

La défense insiste sur le fait que ce n'est qu'à l'arrivée de la femme en France que les relations se sont progressivement détériorées. "Il l'a aidée à s'intégrer mais c'est un échec. Il faut prendre en considération que les violences sont bien réciproques, comme leur dernier mode de communication"

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 22 novembre 2017.

