Caen. Tram à Caen : il bouscule le contrôleur pour s'enfuir

Mercredi 8 novembre 2017 un Algérien âgé de 20 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché des violences sur une personne chargée de mission de service public, en l'espèce un contrôleur de tram. Les faits datent du mardi 18 juillet 2017 et ont eu lieu dans l'agglomération. L'homme ne s'est pas présenté à l'audience, sans surprise pour les magistrats, car il s'est vu par deux fois interdit de territoire français.

Le contrôleur chute sur le rail

Se voyant contrôlé l'individu qui n'a pas de titre de transport commence par donner une fausse identité. Le ton monte et le contrôleur le prie de descendre. Voulant s'enfuir l'homme le bouscule au point de le faire tomber sur le rail du tram. Blessé au poignet le bilan sera de 11 jours d'incapacité totale de travail. Se portant partie civile il sollicite 700 euros de dommages et intérêts. Un euro symbolique est demandé par la société Keolis.

Sommé de quitter le territoire français depuis octobre 2016

L'homme, en situation irrégulière aurait dû quitter le territoire français depuis octobre 2016. Jugé en comparution immédiate et incarcéré pour vol il est de nouveau sommé de quitter le pays en 2017.

La procureure évoque la mission difficile et souvent humiliante des contrôleurs. Elle ajoute que le prévenu ne respecte pas les décisions administratives émises à son encontre et que de ce fait il a peur de la police et peut se montrer violent. Elle requiert 4 mois de prison ferme.

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 22 novembre 2017.

