5 centres d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer ouvrent dans l'Orne

C’est nouveau dans l’Orne : des accueils de jour pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer, pour soulager, notamment les conjoints de ces malades, et leur permettre, par exemple, de se rendre chez le médecin, chez le coiffeur ou faire une simple pause... Ces lieux d’accueil sont situés à Vimoutiers, Sainte Gauburge, Gacé, Mortrée, et Montgaroult … et 4 autres centres d’accueil sont en projet pour l’an prochain : à Putanges, Exmes, Trun, et Briouze.