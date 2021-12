Alençon. Orne-Alzheimer propose des formations pour accompagner les proches des malades

900.000 personnes sont recensées en France comme souffrant de la maladie d'Alzheimer. L'association Orne-Alzheimer tient son assemblée générale, mardi 16 avril 2018, à 16h30. Elle vient en aide aux malades, mais aussi à leurs conjoints et aux accompagnants des patients.

Mieux comprendre l'impact d'Alzheimer

Orne-Alzheimer propose notamment des sessions de formation. La prochaine débutera au mois de mai. Quatorze heures, réparties sur cinq matinées, tous les quinze jours. Étienne Trouplin, président d'Orne Alzheimer, en précise le contenu :

Orne-Alzheimer organise également un "café mémoire", pour permettre aux malades et à leurs accompagnant de sortir de chez eux, et d'avoir des discussions dans un café d'Alençon, chaque premier mercredi du mois à 14h30. Une activité identique, mais pour les malades en langue anglaise, est proposée toutes les six semaines à la Ferté-Macé.

Des cours de sophrologie pour les aidants sont dispensés chaque jeudi (sauf vacances scolaires) de 10h à 11h.

Orne Alzheimer est installée dans les locaux de la Mutualité Sociale Agricole, Boulevard du 1er Chasseur à Alençon, 02 33 82 63 32. Assemblée générale mardi 17 avril 2018 à 16h30, dans les locaux du Conseil départemental de l'Orne.

