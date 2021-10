C'est donc le trio britannique de Matthew Bellamy qui remporte ce titre, avec leur morceau Hysteria.

Muse devance ainsi Rush, dont le titre YYZ figure en seconde position.



A la troisième place, se trouve Freddy Mercury et son groupe Queen, pour ses morceaux Another One Bites the Dust et Under Pressure, suivis par Money, de Pink Floyd.



Dans le reste du top 10, il y a Orion(Metallica), Billie Jean (Michael Jackson), Roundabout (Yes), My Generation(The Who) et Schism (Tool).