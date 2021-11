Caen. Salon du Made in France : "la petite industrie n'est pas morte"

Direction Paris pour Catherine et Jean-Philippe Cousin. Les deux dirigeants de l'entreprise caennaise Filt se rendent pour la première fois au MIF Expo, le salon du made in France, qui se tient à Paris du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017. Depuis 1860, la PME est spécialisée dans le tricotage de filets et le tressage de cordons et mèches de bougie. "Pour le salon, nous allons exposer des produits grand public comme les paniers à provisions et les porte-bébé", expliquent-ils.

La petite industrie perdure

En tant qu'entreprise labellisée "patrimoine vivant", Filt se devait d'être présente au salon. "Ça fait 25 ans qu'on se lève tous les matins en se disant qu'il faut préserver notre savoir-faire. Ce salon, nous le faisons pour montrer qu'on y arrive et qu'on peut le faire". Les deux dirigeants ont remarqué depuis 2014 une prise de conscience de la part des consommateurs : le retour au local. "La petite industrie n'est pas morte, il y a toujours des talents cachés".

Au salon du made in France, Catherine et Jean-Philippe Cousin retrouveront entre autres la biscuiterie Jeannette, la crème d'Isigny Sainte-Mère ou encore l'entreprise de doudous Margotte Tournicotte.