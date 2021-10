Les “sea-girls fêtent la fin du monde” (photo) lancent l’événement en fanfare et en couleurs jeudi 3 à 20h30, suivies vendredi 4 par “The Fameux Jack and Viviane Magic show” et un show-sosie de Bourvil. Samedi et dimanche, quatre spectacles sont au programme.

Pratique. Jeudi 3 à mercredi 9 novembre au Carrefour Socio-Culturel et Sportif, au Lycée Jules Verne et à la salle de la Renaissance à Mondeville. Tél. 02 31 82 22 73.