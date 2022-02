Mondeville se tord de rire

Pendant quatre jours, la troisième édition du festival d'humour de Mondeville va battre son plein. Des artistes locaux et nationaux seront sur scène à la Renaissance, au Plateau, ou au Carrefour socio-culturel et sportif CSCS.

Au bord de la crise de nerf !

Pour commencer, du café Théâtre, avec Anne Tappon et son spectacle “Borderline”. La comédienne interprète plusieurs femmes au bord de la crise de nerf. Avec une énergie extravagante, Anne Tappon joue la diva malchanceuse, la célibataire ou la chorégraphe italo-russe. Un moment à mourir... de rire, bien sûr ! Ce sera à la Renaissance, ce vendredi à partir de 20h.

Puis, place à “12h34 - comédie de bureau”. Changement de décor. Cette pièce de théâtre originale est l’oeuvre de jeunes Toulousains. Ils nous embarquent dans le quotidien d’employés d’un service obscur d’un grand groupe commercial.

Le samedi 7, on passe à la vitesse supérieure avec un One Man Show et un One Woman Show au CSCS. L’artiste caennais Nicolas Troussicot ouvrira le bal. Il sera suivi de Marie-Laure Sennoville avec son spectacle “Amour noir”. Cette jeune Coutancaise évoque la vie de huit femmes touchantes. On peut rire et penser en profondeur. Enfin, les mouettes rieuses, une chorale déjantée, clotureront la soirée avec des reprises de chansons françaises.

Les petits ne sont pas oubliés

Les plus petits ne seront pas oubliés. Dimanche 8, le clown, Albert Knut sera au CSCS à 14h30. Il sera suivi de la comédie Musicale-Marionnettes “Les temps changent”. Enfin, le 10, retour à la salle Renaissance avec le spectacle Imagine toi. Julien Cottereau interprète un personnage tendre et naïf.

Pratique . Pass 4 jours à 25€, places de 5 à 12€ selon les jours. Gratuit pour les moins de 14 ans. Tél. 02 31 82 22 73 ou 02 31 35 65 94.







