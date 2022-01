Caen. À Caen, il est possible de créer soi-même ses produits d'entretien

Le grand entrepôt situé Cours Montalivet à Caen (Calvados) qui sert actuellement de local à la Coop 5 pour 100 est un lieu d'échanges et de création. Des produits locaux, du mobilier remis à neuf et autres livres d'occasion sont en vente. C'est aussi un lieu participatif où il est possible d'apprendre à créer par soi-même. Samedi 4 novembre 2017, des ateliers de confection de produits d'entretien et de cosmétiques étaient proposés à l'occasion des portes ouvertes. "La lessive c'est ce qu'il y a de plus simple à faire", explique Animata Diallo, qui présente l'initiation. "Il suffit de deux ou trois ingrédients, et pour un litre de lessive, le prix de revient est de 40 centimes. Et ça lave aussi bien que la lessive industrielle", poursuit-elle.

"Bien plus écologique"

À l'aide de matériel de cuisine, de savon de Marseille, d'eau et d'huiles essentielles, elle démontre avec quelle facilité la lessive peut-être confectionnée. Les participants se disent séduits aussi par les côtés écologique et bon marché du procédé par rapport aux lessives industrielles. Les recettes d'un adoucissant et d'un produit multi-usage sont également présentées. Ces ateliers ont lieu tous les premiers samedis du mois à la Coop 5 pour 100.

Création de produits cosmétiques

D'autres ateliers étaient proposés tout au long de l'après-midi, dont une activité de création de produits cosmétiques, animée par l'Île aux Nounous, une association d'assistantes maternelles du Calvados. Au programme : la confection d'un baume à lèvres. "On ne met que des produits sains dedans. Il y a tellement de produits chimiques dans les cosmétiques qu'on trouve dans le commerce", explique Yveline Patrix, présidente de l'association. Les prochaines portes ouvertes pour profiter de ces ateliers sont programmées le samedi 2 décembre.

Pratique. Coop 5 pour 100 : 20 Cours Montalivet à Caen. Portes ouvertes chaque premier samedi du mois.

