Le-Havre. Le patrimoine maritime du Havre s'invite à la Transat

Le village de la Transat Jacques Vabre est ouvert jusqu'au samedi 4 novembre 2017, avant le départ des skippers le dimanche 5 novembre 2017. L'occasion pour les visiteurs de découvrir tous les voiliers participants à la course, mais également d'autres navires plus anciens. Cette année, à noter la présence du Marie-Fernand. Il s'agit d'un cotre pilote construit au Havre en 1894. Il est géré par l'association Hirondelle de la Manche. " D'une flottille d'une quarantaine d'unités en 1914, Marie-Fernand, est l'unique survivant sous pavillon français et l'un des plus anciens bateaux de travail, construit en France, encore à flot. Ce cotre pilote a été construit par le chantier Abel Le Marchand pour le pilote Eugène Prentout, qui lui a donné le nom de ses deux enfants: Marie et Fernand ".

Le Marie-Fernand attend les visiteurs dans le bassin Vatine au Havre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre 2017. - Gilles Anthoine

Des bénévoles pour la restauration

L'association Hirondelle de la Manche propose le voilier à la visite tous les jours jusqu'au samedi 4 novembre 2017 sur le village de la Transat Jacques Vabre. Le Marie-Fernand est en état de fonctionnement grâce au travail de plusieurs dizaines de bénévoles. Ils l'ont entièrement restauré. L'été dernier ils ont même changé le mat principal. Écoutez Gérard Vasseur de l'association:

Village de la Transat Jacques Vabre – jusqu'au 4 novembre 2017 de 10h00 à 20h00 (nocturne le 4 novembre jusqu'à 22h00) – autour du bassin Paul Vatine au Havre - Gratuit

