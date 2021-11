Mondeville. Mondeville: Berkani out jusqu'à la fin de l'année

En clair, la joueuse calvadosienne ne peut pas prendre appui sur son pied. Déjà embêtée par une douleur récurrente pendant la préparation, la meneuse de l'équipe de France avait dû renoncer à prendre part à la seconde mi-temps face à Landerneau en Coupe de France (le 25 octobre). Quelques jours plus tard, l'IRM est venu confirmer la mauvaise nouvelle, la joueuse ne refoulera pas de parquet avant 2018.

COMMUNIQUÉ DE ROMAIN LHERMITTE ET DE L'USO MONDEVILLE BASKET



C'est malheureusement une rupture de l'aponévrose plantaire pour Berki, elle nous reviendra encore plus forte en 2018.

Bon courage et bon rétablissement à elle ????@berkani_lisa24 #lfb #usom #basket