Salon du mariage à Condé-sur-Vire

Plus de 45 exposants vous attendent pour vous aider à préparer votre mariage, des bijoutiers, des fleuristes, du prêt à porter et du sur mesure pour les mariés mais aussi pour les invités, à la salle Condé espace. Ne ratez pas les défilés de mode, durant les deux jours à 14h30 et 17h30. Touts les infos pratiques à retrouver sur tendanceouest.com. Rubrique Loisirs.

Muriel de la Croix, organisatrice de l'évènement, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" à 9h25.